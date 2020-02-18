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Adriana Lima'nın yeni sevgilisi kim Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi!

Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü çiftten haberler hakkında henüz bir yanıt gelmedi.

Adriana Lima'nın yeni sevgilisi kim Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi!
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Adriana Lima, Sevgililer Günü'nde tek başına verdiği bir pozu Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Lima'nın o paylaşımı sonrası Emir Bahadır kalp emojisi koyması 'acaba aşk mı yaşıyorlar?'  sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.

İddialara göre yeni sevgilisi de Türk

Uzun süre yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, sonrasında ise iş insanı Emir Uyar ile birliktelik yaşamıştı. Adriana Lima'nın yeni sevgilisi de bir Türk olduğu iddia edildi. Dünyaca ünlü model, paylaştığı karenin altına Mevlana'nın "Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner" sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koydu.

Adriana Lima'nın yeni sevgilisi kim Emir Bahadır'la aşk yaşıyor!

Kalp emojisi dikkatlerden kaçmadı 

Fotoğrafın altına Emir Bahadır'ın üç kalp bırakması ise gözden kaçmadı. Lima'nın Emir Uyar'ı takip ediyor olması, akıllara 'Yeni bir aşk mı?' sorusunu getirdi.

 

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