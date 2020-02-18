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Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Aleyna Tilki, 14 Şubat'ta Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sevgililer Günü sorularılarına, "Şu anda bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı" yanıtını vererek şaşırttı.

Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel'deki konserinin öncesinde muhabirlerin Sevgililer Günü sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin yanıtları herkesi şaşırttı. 

''Kendimi kendimi yemeğe çıkardım''

Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, Sevgililer Günü sorularını, "Yine kendi kendimi yemeğe çıkardım. Kalbim hep dolu, âşık bir insanım. Sevmek sevilmenin yarattığı şey ise; şu anda bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı" diye yanıtladı.

Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Aleyna Tilki kimdir? 

Aleyna Tilki 28 Mart 2000’de, Konya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına devam eden Aleyna Tilki, lise öğrencisidir.İlk olarak ismini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Gesi Bağları’nı söyleyerek duyurdu. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başladı. Ağustos 2016’da “"Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak popüler hale geldi. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi. Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle vatandaşların tepkisini çekti. Kasım 2016'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı. Olayda sanatçıyı dinlemeye gelen 6 kişi yaralandı.Son dönemde başarılı çıkışını sürdüren Aleyna Tilki, bir Yıldız Tilbe eseri olan “Yalnız Çiçek” şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının orijinali Youtube’da 574.501 kez izlenirken, Aleyna Tilki’nin yorumladığı versiyonu sadece iki ayda 125.348.892 kez izlendi.

 

 

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