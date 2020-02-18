Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı sen güçlü bir kadınsın!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube'ta yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Babasının kendisine hortumla uyguladığı şiddeti anlatan Burcu Esmersoy gözyaşlarına hakim olamadı. Esmersoy'un videosunu izleyen Demet Akalın, bir süredir küs olduğu ünlü sunucuya zeytin dalı uzattı. Akalın, Esmersoy'a 'Sen çok özel bir kadınsın, üzdün bizi! Çok mutlu ol sen. Çok iyi bir anne olacaksın'' dedi.

''Hortumla bana hiç acımadan vuruyordu''

Burcu Esmersoy, katıldığı programda "Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu" ifadelerini kullandı.

''Sen çok özel bir kadınsın''

Demet Akalın bir süredir küs olduğu Burcu Esmersoy'a barış çubuğu uzattı ve sosyal medya hesabından ünlü sunucuya destek veren bir paylaşıma imza attı. Akalın Instagram hesabından 'Sen çok özel bir kadınsın, üzdün bizi! Çok mutlu ol sen. Çok iyi bir anne olacaksın. Hem anne-baba bile olabilirsin. Hep güçlü kal' mesajını paylaşıp, Esmersoy'un yanında olduğu mesajını verdi.

İkili arasında neler yaşanmıştı?

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında temizliğe gitmiş şarkıcı Demet Akalın'ı takip etmeyi bırakmıştı. Demet Akalın, Esmersoy'un bu hamlesine 'Takipten çıkmışsın ben de çıkayım bacım haberciler arıyor' sözleriyle sitem etmişti. Ünlü sunucu da Akalın'a 'Bir şey deniyoruz hesap düzeninde, manasız işler peşindeler yani saçma sapan' cevabını vermişti.