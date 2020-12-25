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Esmer tene yakışan saç renkleri nelerdir kahverengi ve kızıl tonları tercih edin!

Esmer tene sahip olan kadınlara en çok yakışan saç renkleri kahverengi tonları ve kızıl saçlar. Saçlarınızı boyamadan önce haberimize bir göz atın!

Esmer tene yakışan saç renkleri nelerdir kahverengi ve kızıl tonları tercih edin!
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Saç rengi seçiminde ten renginin önemi büyük. Yeni saç rengi istiyorsanız cilt tonunuza giden bir saç boyası kullanmanız gerekiyor. Esmer tene sahip olmak saç boyalarını kullanmak için bir dezavantaj gibi gözükebilir. Ancak bu gerçek değil. Esmer tene sahip olanlar ezber bozduracak saç renklerine hazır olun. İşte esmerlere yakışan saç renkleri!

Kahverengi tonlar

Kahverengi, esmerlerin her zaman tercih edebileceği bir saç rengidir. Karamel kahverengi, bal köpüğü kahverengi, kızıl kahverengi tonları esmer tenle kontras oluşturmaz. Size hoş bir görünüm sağlar.

Kızıl tonları

Kızıl tonların etkisi esmer ten gibi güçlüdür. Esmer ten-kızıl saç birbirini boğar. Esmerlerin kırmızıya yakın kızıl tonlarından kesinlikle kaçınması gerekiyor. Ancak küllü kızıl tonlar biraz daha açık olacağı için bu ten rengiyle uyum sağlar. Kızılda ısrar ediliyorsa kızıl-kahve tonları denenmelidir.

Esmerler saçlarını sarıya boyayamazlar mı?

Elbette boyayabilirler. Ancak platin sarısı, altın sarısı tıpkı esmer ten gibi iddialıdır ve oluşturdukları renk tezatı da gözönüne alınırsa esmerlerin bu sarı tonlarından uzak durması gerekir. Sarının küllü tonları ise esmerlerin tenleri ile uyum sağlar.

Siyah

Koyu renk saçlar esmerlere yakışmaz ancak siyah saç istisnadır. Esmerler mavi-siyah saç rengini tercih ederlerse girdikleri ortamda cazibeleri ile fark edilmeleri kaçınılmazdır.

Balyaj

Esmerler kızıl-kahve ve küllü sarı tonlarında balyaj attırabilirler. Doğru renklerde kullanılan balyaj yüzü aydınlatır ve ifadeyi yumuşatır. Dikkat edilmesi gereken doğal saç rengi ile balyaj arasındaki ton farkının baskın olmamasıdır. Uyumlu bir geçiş her zaman daha yumuşak bir görüntü verir.

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