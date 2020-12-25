Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gürdal son olarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Evde saçlarını kestirdi

Her anını 587 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Hanife Gürdal, önceki gün kendisinde bir değişiklik yapmak istediğini söyleyerek evde saçlarını kesti. Bugün makyaj yaparak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Gürdal'ın eski halinden eser kalmadı.

Korse reklamıyla tepki çekti

Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendikten sonra Trabzon'a taşınan Hanife Gürdal, evde olduğu süreçte sosyal medya üzerinden reklam işbirlikleri yapıyor. Fenomen geçtiğimiz haftalarda bir korse markasının reklamını yaparken verdiği pozdan dolayı takipçilerinin tepkisini çekmişti.