İbrahim Tatlıses program yapıp şarkı söyleyeceğini duyurdu

Ünlü şarkıcı 2011 yılında silahlı bir saldırıya uğramış hayranlarını çok korkutmuştu.Uzun süre tedavi gördükten sonraiyileşen Tatlıses hayranlarına müjdeyi verdi. büyük oğlu Ahmet'in Etiler'de açtığı saç ekim merkezinde 68'inci yaşını kutlayan ünlü türkücü yeniden sahnelere döneceğinin müjdesini verdi.

''Ahmet ekecek, Dilan kesecek ben de yedireceğim''

Oğlunun yeni iş yerinde şarkıcı Ferman Toprak, Hakan Altun, Ümit Besen ve oyuncu Şafak Sezer'i ağırlayan Tatlıses, "Bu iş kellere yarayacak. Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim. Daha ne olsun" dedi.

''Maymun gözünü açtı''

Posta'da yer alan habere göre: Açılış töreninde yeni yaşını büyük bir pastayla kutlayan İbrahim Tatlıses, "İbo Show ne zaman başlayacak?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Artık maymun gözünü açtı, gözlerimi yaptırdım. Yakında inşallah program hazırlayacağız, şarkı da söyleyeceğim."