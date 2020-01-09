Çukur dizisine Tolga Sarıtaş'ın dahil olacağı konuşuluyor!

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'a yeni bir isim daha ekleniyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur'a yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın dahil olacağı konuşuluyor. Tolga Sarıtaş'ı en son Ferhat ile Şirin dizisinde izlemiştik.

Karakteri merak ediliyor

Ferhat ile Şirin dizisinin final yapmasının ardından Ferhat karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, Çukur dizisine geçiş yaptı. Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, Tolga Sarıtaş'ın hangi karakteri oynayacağı merak ediliyor.

İzleyici yeni isimler bekliyordu

Son olarak diziden ayrılan ve Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran'dan sonra izleyici diziye yeni isimlerin katılmasını bekliyordu. Diziye Nejat İşler, Çağatay karakteri ile katıldı.