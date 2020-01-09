search menu
search
close

Çukur dizisine Tolga Sarıtaş'ın dahil olacağı konuşuluyor!

Ekranların vazgeçilmez dizilerinden Çukur'a, yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın dahil olacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Çukur dizisine Tolga Sarıtaş'ın dahil olacağı konuşuluyor!
-A A+

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'a yeni bir isim daha ekleniyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur'a yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın dahil olacağı konuşuluyor. Tolga Sarıtaş'ı en son Ferhat ile Şirin dizisinde izlemiştik.

Karakteri merak ediliyor 

Ferhat ile Şirin dizisinin final yapmasının ardından Ferhat karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, Çukur dizisine geçiş yaptı. Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, Tolga Sarıtaş'ın hangi karakteri oynayacağı merak ediliyor.

tolga sarıtaS

İzleyici yeni isimler bekliyordu 

Son olarak diziden ayrılan ve Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran'dan sonra izleyici diziye yeni isimlerin katılmasını bekliyordu. Diziye Nejat İşler, Çağatay karakteri ile katıldı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bebeği ameliyat olan Abazi canlı yayında hüngür hüngür ağladı! Bebeği ameliyat olan Abazi canlı yayında hüngür hüngür ağladı!
Magazin
Çukur'da aşk bombası! Kaçamak yaparken yakalandılar! Çukur'da aşk bombası! Kaçamak yaparken yakalandılar!
Magazin
En Güncel Galeriler
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Önceki Haberler
Sabah kahvaltıda ev yapımı çemen tarifi!
Sabah kahvaltıda ev yapımı çemen tarifi!
Bomba! Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!
Bomba! Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!
İlişkide daha güvenli hissetmenin yolu burada!
İlişkide daha güvenli hissetmenin yolu burada!
Tadına doyamayacaksınız: Haşhaşlı revani tarifi
Tadına doyamayacaksınız: Haşhaşlı revani tarifi
Et severler buraya: Fırında bonfile sarma
Et severler buraya: Fırında bonfile sarma
Sevda Demirel'in ilişkisini öğrenen annesi hastanelik oldu!
Sevda Demirel'in ilişkisini öğrenen annesi hastanelik oldu!
Bu çay öksürüğü anında kesiyor!
Bu çay öksürüğü anında kesiyor!
Arzu Yanardağ: Cahil cesaretinden tiksindim!
Arzu Yanardağ: Cahil cesaretinden tiksindim!
Yorumlar