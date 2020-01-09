search menu
search
close

Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı;!

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı;!
-A A+

YouTube kanalı üzerinden yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede tanınan Danla Bilic'in görüntüleri sosyal medyayı adeta salladı. Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı.  Bilic, Muhteşem Yüzyıl dizisinden bir replik paylaşmakla yetindi.

Öpüşme görüntüleri olay oldu

Danla Bilic'in ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyayı adeta salladı. Bilic Twitter'da gündem oldu.Bilic, Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda canlı yayın yaptığı esnada yanında oturan kadını dudağından öpüyor.

''Magazinle uyandım''

Bilic, Twitter'da trend olan görüntülerin ardından Instagram hesabının hikaye kısmından bir Muhteşem Yüzyıl dizisindeki bir repliğin videosunu paylaşarak "Magazinle uyandım" notunu düştü.

İşte Danla'nın Twitter'da gündem olan görüntüleri...
DANLA BILIC OPUSME
 
DANLA BILIC

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bebeği ameliyat olan Abazi canlı yayında hüngür hüngür ağladı! Bebeği ameliyat olan Abazi canlı yayında hüngür hüngür ağladı!
Magazin
Çukur'da aşk bombası! Kaçamak yaparken yakalandılar! Çukur'da aşk bombası! Kaçamak yaparken yakalandılar!
Magazin
En Güncel Galeriler
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Önceki Haberler
İlişkide daha güvenli hissetmenin yolu burada!
İlişkide daha güvenli hissetmenin yolu burada!
Tadına doyamayacaksınız: Haşhaşlı revani tarifi
Tadına doyamayacaksınız: Haşhaşlı revani tarifi
Et severler buraya: Fırında bonfile sarma
Et severler buraya: Fırında bonfile sarma
Sevda Demirel'in ilişkisini öğrenen annesi hastanelik oldu!
Sevda Demirel'in ilişkisini öğrenen annesi hastanelik oldu!
Bu çay öksürüğü anında kesiyor!
Bu çay öksürüğü anında kesiyor!
Arzu Yanardağ: Cahil cesaretinden tiksindim!
Arzu Yanardağ: Cahil cesaretinden tiksindim!
Ünlü çift ayrılığa daha fazla dayanamadı!
Ünlü çift ayrılığa daha fazla dayanamadı!
Kuru domates tüketmenin faydası inanılmaz!
Kuru domates tüketmenin faydası inanılmaz!
Yorumlar