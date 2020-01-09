Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı;!

YouTube kanalı üzerinden yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede tanınan Danla Bilic'in görüntüleri sosyal medyayı adeta salladı. Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı. Bilic, Muhteşem Yüzyıl dizisinden bir replik paylaşmakla yetindi.

Öpüşme görüntüleri olay oldu

Danla Bilic'in ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyayı adeta salladı. Bilic Twitter'da gündem oldu.Bilic, Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda canlı yayın yaptığı esnada yanında oturan kadını dudağından öpüyor.

''Magazinle uyandım''

Bilic, Twitter'da trend olan görüntülerin ardından Instagram hesabının hikaye kısmından bir Muhteşem Yüzyıl dizisindeki bir repliğin videosunu paylaşarak "Magazinle uyandım" notunu düştü.

İşte Danla'nın Twitter'da gündem olan görüntüleri...





