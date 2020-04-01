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Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere olay yorum gerçek olduğuna inanamıyorum!

Instagram'dan kalçasını ön plana çıkaran fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, photoshop yaptığını söyleyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyada olay oldu.

Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere olay yorum gerçek olduğuna inanamıyorum!
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Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin canına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradı. Virüsten korunmak isteyen genç şarkıcı Aleyna Tilki kenidin karnatinaya aldı. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Aleyna son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Instagram'dan kalçasını ön plana çıkaran fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, photoshop yaptığını söyleyen takipçisine verdiği yanıtla yine gündem oldu. 

''Ben de gerçek olduğuma inanamıyorum''

Genç şarkıcı, önceki gün yatağının önünde kalçasını ön plana çıkaran bir pozunu paylaştı. Tilki'nin pozuna "Shop yapıldığı çok belli" ve "Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun" şeklinde yorumlar yapıldı. Hakkında yapılan yorumlara Twitter hesabından cevap veren Aleyna, "Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum" dedi.

Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere olay yorum gerçek olduğuna inanamıyorum!

TikTok'ta dans etmişti 

Vaktinin çoğunu evde ailesiyle geçiren Aleyna, TikTok uygulamasında hesap açarak kardeşi ve arkadaşıyla da dans etmişti. Aleyna'nın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenilmişti. 

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