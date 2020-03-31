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Kemik kanseri nedir iskelet sistemindeki tümörler sebep oluyor!

Primer kemik kanseri olarak da adlandırılan kemik kanserinin semptomlarından biri de geceleri artan kemik ağrısı. İşte kemik kanserine dair merak edilenler!

Kemik kanseri nedir iskelet sistemindeki tümörler sebep oluyor!
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Kemik kanseri toplumda nadir olarak rastlansa ciddi kanser türlerinden biridir. İskelet sistemindeki doku tahribatına yol açan kötü huylu tümörlerin neden olduğu kemik kanseri, erken teşhis sayesinde cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen bir hastalık. Kemik kanseri, vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilirken en yaygın olarak leğen kemiğini veya kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiliyor. İşte kemik kanseri hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler!

Kemik kanseri nedir? 

Kemik kanseri iskelet sisteminde gelişip burada doku tahribatı yapan kötü huylu tümörlerdir. Kemik ya da eklem kıkırdağında başlayan kanserlere primer kemik kanseri denir. "Primer kemik kanseri" terimi, vücudun başka bir yerinde başlayan ve kemiğe yayılan (metastaz) kanserleri kapsamaz. Bu tür kanserler, kemiğe metastaz yapmış meme kanseri gibi başladığı organ ya da dokuya göre adlandırılır. Bunlara ayrıca sekonder kemik kanseri de denir. Bununla birlikte kemik kanseri denildiğinde sadece primer kemik kanserlerinin kastedildiği akıldan çıkarılmamalıdır. Kemik kanseri için olağan tedavi yöntemi cerrahidir. Erken tanı ve tedaviyi takiben sıklıkla olumlu sonuçlar elde edilebilir. 

Kemik kanseri neden olur?

Çoğu durumda, bir kişinin neden kemik kanseri geliştirdiği bilinmez. Bununla birlikte kemik kanseri riskinde artışa neden olan bazı faktörler vardır. Bu faktörlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

- Başka bir nedenle daha önceden radyoterapi almış olmak

- Kemik yenilenme döngüsünde bozukluk ile karakterize bir hastalık olan kemiğin paget hastalığına sahip bireyler

- Li-Fraumeni sendromu adı verilen nadir bir genetik rahatsızlığı olan kişiler - bu hastalarda normalde kanserli hücrelerin büyümesini baskılayan bir gende mutasyon vardır.

- Çocukluğunda retinoblastom adı verilen göz kanserine yakalanan kişilerin kemik kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni aynı kalıtsal hatalı genin her iki durumdan da sorumlu olması olabilir.

- Araştırmalarla, göbek fıtığı ile doğan bebeklerin Ewing sarkomu türünde kemik kanseri geliştirme olasılığının 3 kat daha fazla olduğu bulunmuştur.

Kemik kanseri belirtileri

Kemik kanseri belirtileri arasında en yaygın görülenleri şu şekilde sıralanabilir:

Zamanla kötüleşen ve geceleri de devam eden sürekli kemik ağrısı
Etkilenen bölge çevresinde şişme, kızarıklık ve hassasiyete neden olan iltihap
Etkilenen kemik ekleme yakınsa harekette kısıtlılık
Kemiklerde normalden daha kolay kırılmalara yol açan zayıflama
Kemik üzerinde belirgin bir yumru
Yorgunluk
İstemsiz kilo kaybı

Kemik kanseri tedavisi

Cerrahi tedavi: Cerrahi tedavi ile kanser ve onu çevreleyen kemik dokusunun çıkarılması amaçlanır. Kemik kanseri için tercih edilen en yaygın tedavi şeklidir. Tam bir tedavi için cerrahi yolla kanserli hücrelerin tamamen çıkarılması gerekir. Kanser dokusunun bir kısmı çıkarılamazsa kitle büyümeye ve nihayetinde yayılmaya devam edebilir. Bu durumda radyoterapi gibi ek tedaviler gerekli olabilir.

Radyoterapi: Radyoterapi birçok kanser türünün tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bu yöntemde yüksek enerjili X-ışınları ile kanser hücreleri hedeflenir. Radyoterapi, cerrahiye ek olarak verilebileceği gibi, cerrahi gereksinimi olmayan hastalara tek başına da verilebilir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini yok etmek için güçlü ilaçların kullanılmasını içerir. Eving sarkomu olan veya yeni bir osteosarkom tanısı alan hastalara genellikle kemoterapi tedavisi verilir. Ayrıca kemoterapi ve radyoterapi birlikte de tercih edilebilir.

İmmunoterapi: İmmunoterapi, kanser hücrelerinin büyümesine neden olan bir molekülü hedef alan ve onunla etkileşime girerek etki gösteren ilaçların kullanıldığı tedavi şeklidir. Osteosarkomlu hastalarda kullanılabilen bir yöntemdir ve hastaya diğer tedavi seçeneklerine ek olarak verilebilir.

 

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