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Avcı böreği nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!

Çatkapı gelen misafirlerinize hazırlayabileceğiniz, yapımı kolay avcı böreği sizi mest edecek. İşte nefis avcı böreği tarifi...

Avcı böreği nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!
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Avcı böreği, dışı çıtır çıtır, içi ceviz, kıyma ve bulgur dolgulu enfes tadıyla leziz mi leziz bir tarif. Yedikçe yemek isteyeceğiniz dayanılmaz bir lezzet avcı böreği. Oldukça pratik olan bu lezzete sevdikleriniz ve misafirleriniz de bayılacak. Peki avcı böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes tadıyla avcı böreği tarifi...

Börekler İçin:

2 adet hazır yufka
3 yemek kaşığı sıvı yağ

Börekleri kaplamak ve kızartmak için:

2 adet yumurta(çırpılmış)
1 su bardağı galeta unu

İç harcı için:

200 gram orta yağlı kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı ince bulgur(sıcak su ile şişmemiş hali için 1 su bardağı)
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
1/2 demet maydanoz(doğranmış)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Avcı böreği nasıl yapılır?

Kıyymalı iç harcı için; kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Ceviz içini keskin bir bıçak yardımıyla kıyın. Kapaklı küçük bir kaseye aldığınız köftelik ince bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp şişmesi için kısa bir süre bekletin.

Tereyağı ve sıvı yağı bir tavaya alıp kızdırın. Soğanları ekleyip, soğanlar diriliğini kaybedene kadar kavurma işlemini sürdürün. Soğanların üzerine kıymayı, tuz ve karabiberi ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Kavrulan kıymanın üzerine ceviz, şişmiş ince bulgur ve doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Yufkaları dörde bölün ve her birini fırça ile yağlayın. Yufkanın geniş kısmına kıymalı harçtan ekleyin ve önce kenarlardan katlayarak rulo haline getirip kapatın.
Yumurtaları geniş bir kapta çırpın. Elenmiş galeta ununu düz bir tabağa alın. Hazırladığınız avcı böreklerini öncelikle çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartın ve sıcak olarak servis edin, sevdiklerinizle afiyetle yiyin.

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