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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı

Mustafa Sandal hakkında çıkan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, son olarak Türkiye'ye ye de sıçradı. Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın virüse yakalandığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklama yapan şarkıcı hakkında çıkan haberleri yalanladı.

''Herkes gibi evdeyim bir şey yok''

Sandal hakkında, yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında koronavirüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sandal, "Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.

İşte o paylaşım... 

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı

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