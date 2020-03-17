search menu
search
close

Evde yapılabilecek maske tarifleri neler bal maskesini deneyin!

Cilt bakımında en etkili ve doğal maske tariflerini elmaelma.com olarak paylaştık. İşte evinizdeki ürünlerle yapabileceğiniz maske tarifleri!

Evde yapılabilecek maske tarifleri neler bal maskesini deneyin!
-A A+

Korona yüzünden herkesin evde bulunduğu bu dönemde cilt bakımınızı atlamanıza gerek yok. Evinizde bulunan ürünlerle katkısız doğal cilt maskeleri yapabilirsiniz. Cildinizi ölü derilerden arındırmada ve nemlendirmede en etkili maskeleri sıraladık. İşte evde kolayca yapılabilen 3 cilt maskesi!

Cilt canlandırıcı maske 

Tüm paranızı cilt için yararlı asit ve toniklere vermenize hiç gerek yok. Pahalı ürünlere para vermeden önce bu doğal ürünle cildinizi canlandırın. Yoğurt, yorgun ve donuk cilt hücrelerini kaldıracak ve cildin altında saklanan parlak katmanları ortaya çıkaracak laktik asit ile doludur. 1 yemek kaşığı doğal ve sade yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zerdeçalı karıştırın. Temiz ve kuru cildinize uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra, yıkayın ve her zamanki gibi nemlendirin.

Nemlendirici maske 

Eğer cildinizi nemlendirecek bir ürün arayışındaysanız bu maske cildinizin yağ oranını arttırmadan nemi tutmasına, yara izlerinin kaybolmasına ve cilt hücresinin yenilenmesine yardımcı olacak. Yatıştırıcı ve nemlendirici özelliklere sahip yulaf ve avokadonun içerdiği yağlar bu konuda en yakın arkadaşınız olacak! Yarım avokadoyu ezin ve 1 yemek kaşığı bal ve bir avuç yulaf ile karıştırın. Göz bölgenizden kaçınarak; temiz ve kuru cildinize uygulayın. Maksimum 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Bal maskesi 

Bal sadece nemlendirici değil, aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir ve akne ile mücadele maskelerinde son derece etkilidir. Ayrıca maya, cilt bariyerini sakinleştirmeye yardımcı olan B vitaminleri açısından zengin bir besin olduğundan; maskenize ekleyebileceğiniz bir başka içerik. 2 poşet papatya çayını demledikten sonra tamamen soğutun. Bal ve mayayı karıştırın ve yüzünüze yayılacak kadar akışkan yapıda bir macun haline getirmek için soğuk çay ile karıştırın. Yüzünüze ince bir tabaka şeklinde uygulayın ve 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yürürken ayağınızın sık sık takılması hastalık belirtisi! Yürürken ayağınızın sık sık takılması hastalık belirtisi!
Sağlık
Ballı bademli lava kek tarifi Ballı bademli lava kek tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Gençlik dizilerinde boy gösteren ünlülerin gerçek yaşı şaşırtıyor!
Gençlik dizilerinde boy gösteren ünlülerin gerçek yaşı şaşırtıyor!
Ünlülerin birbirinden ilginç pozları görenleri kırdı geçirdi!
Ünlülerin birbirinden ilginç pozları görenleri kırdı geçirdi!
Obez kadın, Barbie bebek olmak için ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Obez kadın, Barbie bebek olmak için ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Evden çıkmayan ünlülerin koronavirüs paylaşımları dikkat çekti!
Evden çıkmayan ünlülerin koronavirüs paylaşımları dikkat çekti!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
Önceki Haberler
Seda Sayan'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı!
Seda Sayan'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı!
Ahşap tarak kullanmanın bu faydasına şaşıracaksınız!
Ahşap tarak kullanmanın bu faydasına şaşıracaksınız!
Şevval Şahin bikinili Miami pozlarıyla yürek hoplattı!
Şevval Şahin bikinili Miami pozlarıyla yürek hoplattı!
Bu besinler uzun süre bozulmadan saklanabiliyor!
Bu besinler uzun süre bozulmadan saklanabiliyor!
Chloe koronovirüsten 2 bin kişinin öldüğü ülkede mahsur kaldı!
Chloe koronovirüsten 2 bin kişinin öldüğü ülkede mahsur kaldı!
Ünlü oyuncu isyan etti: Bizim de korunma hakkımız var!
Ünlü oyuncu isyan etti: Bizim de korunma hakkımız var!
Ünlü sunucu koronovirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu!
Ünlü sunucu koronovirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu!
Nusret'ten virüse karşı Dron'lu şipariş! Görenler şaşırdı!
Nusret'ten virüse karşı Dron'lu şipariş! Görenler şaşırdı!
Yorumlar