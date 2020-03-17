Evde yapılabilecek maske tarifleri neler bal maskesini deneyin!

Korona yüzünden herkesin evde bulunduğu bu dönemde cilt bakımınızı atlamanıza gerek yok. Evinizde bulunan ürünlerle katkısız doğal cilt maskeleri yapabilirsiniz. Cildinizi ölü derilerden arındırmada ve nemlendirmede en etkili maskeleri sıraladık. İşte evde kolayca yapılabilen 3 cilt maskesi!

Cilt canlandırıcı maske



Tüm paranızı cilt için yararlı asit ve toniklere vermenize hiç gerek yok. Pahalı ürünlere para vermeden önce bu doğal ürünle cildinizi canlandırın. Yoğurt, yorgun ve donuk cilt hücrelerini kaldıracak ve cildin altında saklanan parlak katmanları ortaya çıkaracak laktik asit ile doludur. 1 yemek kaşığı doğal ve sade yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zerdeçalı karıştırın. Temiz ve kuru cildinize uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra, yıkayın ve her zamanki gibi nemlendirin.

Nemlendirici maske

Eğer cildinizi nemlendirecek bir ürün arayışındaysanız bu maske cildinizin yağ oranını arttırmadan nemi tutmasına, yara izlerinin kaybolmasına ve cilt hücresinin yenilenmesine yardımcı olacak. Yatıştırıcı ve nemlendirici özelliklere sahip yulaf ve avokadonun içerdiği yağlar bu konuda en yakın arkadaşınız olacak! Yarım avokadoyu ezin ve 1 yemek kaşığı bal ve bir avuç yulaf ile karıştırın. Göz bölgenizden kaçınarak; temiz ve kuru cildinize uygulayın. Maksimum 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Bal maskesi

Bal sadece nemlendirici değil, aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir ve akne ile mücadele maskelerinde son derece etkilidir. Ayrıca maya, cilt bariyerini sakinleştirmeye yardımcı olan B vitaminleri açısından zengin bir besin olduğundan; maskenize ekleyebileceğiniz bir başka içerik. 2 poşet papatya çayını demledikten sonra tamamen soğutun. Bal ve mayayı karıştırın ve yüzünüze yayılacak kadar akışkan yapıda bir macun haline getirmek için soğuk çay ile karıştırın. Yüzünüze ince bir tabaka şeklinde uygulayın ve 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.