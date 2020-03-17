Ballı bademli lava kek nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Canınız tatlı istediğinde kolayca yapabileceğiniz, şekersiz olmasıyla diyet yapanların da yiyebileceği bir tarif ballı bademli lava kek. Kakao, bal ve kekin benzersiz harmonisiyle bu tarif sizi büyüleyecek. İşte çabucak hazırlanan ballı bademli lava kekin yapılışı!

Malzemeler:

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı toz badem

Yapılışı:

Fırını 180 dereceye ısıtın. Yumurtaların beyazlarını 2 dakika boyunca yüksek devirli mikser ile çırpın. Ayrı bir kapta bal, süt, kakao ve bademi güzelce karıştırın.

Yoğun kıvam alan yumurta aklarını 2 seferde karışımın içine ekleyerek, spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Yağlayıp çok az kakao ile kapladığınız sufle kalıplarına (kapların yarısını biraz geçecek şekilde) hazırladığınız karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirip afiyetle tüketin.