Şarkıcı Işın Karaca sevgilisi ile 14 gün kuralına uymadığı iddiasına yanıt verdi!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Hollanda'nın Amsterdam kentinde tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye döndü. Ancak çiftin koronavirüsten korunmak için devlet yetkililerin koyduğu 14 günlük karantina süresine uymadığı iddia edildi. Işın Karaca hakkındaki iddialara 2. Sayfa programında açıklık getirdi.

"Biz döndüğümüzde karantina kuralı yoktu"

Sunuculuğunu Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in yaptığı 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işın Karaca, hakkındaki iddialar için şunları söyledi: "Dünyanın geçtiği bu zor süreçte, bilinçsiz bir insan olmadığımı bunu yazan arkadaşlara iletmek isterim. Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Tabii ki kontrolüme gidecektim. Hala süreç devam ediyor. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey."

"Kendimizi karantinaya aldık"

Karaca açıklamasını, "Buna rağmen biz yurt dışından döndükten sonra kendimizi karantinaya aldık. Çin'de patladığı andan itibaren bütün önlemlerin alınması için en başta koşan insanım ben. Annemler İngiltere'de mahsur kaldı. Oğlum Kıbrıs'ta o da karantinada. Biz buradayız. Böyle saçma sapan şeylerle insanları hedef göstermelerine gerek yok. Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı. Benim evimde çocuk var, böyle bir şey mümkün mü? İnsanları böyle karalamaları çok saçma. Hepimiz gerçekten çok ama çok fazla dikkatli olmak zorundayız" sözleriyle sürdürdü.