Ton balıklı makarna nasıl yapılır tadına doyulmaz!

Makarna tarifleri evden çıkamadığımız şu günlerde tam bir kurtarıcı. Makarnayı ton balığıyla tatlandırarak lezzetini iki katına çıkarabilirsiniz. Hem pratik hem lezzetli bu ton balıklı makarna tarifine bayılacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden tarifi aşağıya bırakıyoruz. İşte efsane lezzet ton balıklı makarna tarifi!

Ton balıklı makarna için gereken malzemeler:

1 paket makarna

200 gram ton balığı konservesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 adet çeri domates

1 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı siyah zeytin

1/4 demet fesleğen

1 tatlı kaşığı kapari

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Makarnayı kaynar suda yaklaşık 8- 10 dakika kadar haşlayın. Sosunda kullanmak üzere 1 çay bardağı kadar haşlama suyu ayırın. Makarnayı süzdükten sonra bir kenarda bekletin.

Ton balıklı makarnanın sosu için; sarımsağı rendeleyin. Kapari çiçeklerini ve fesleğeni incecik kıyın. Cherry domatesleri ortdan ikiye kesin. Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. Doğranmış cherry domates ve rendelenmiş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun. Yağını süzdürdüğünüz ton balığı konservesini ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar sosu pişirin.

Ardından sırasıyla; haşlanmış mısır, siyah zeytin, doğranmış fesleğen ve kapari, tuz ve karabiber katın. Haşlama suyundan ayırdığınız kısmı ekleyin ve sosu kaynatın. Haşlanmış makarna ve ton balıklı harcı tencerede harmanlayın. Sıcak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın. Afiyetler olsun!