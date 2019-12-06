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Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki son paylaşımı ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
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Yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına "Sürpriz var" notunu düşünce takipçilerini heyecanlandırdı. Sanatçının sürprizinin ne olduğunu merak edenler genç şarkıcıyı soru yağmuruna tuttu.Aleyna Tilki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"ASIL YAĞMURU BİLMEYEN İNSANLAR HASTADIR"
Aleyna Tilki, İstanbul'u etkisi altına alan yağmuru dans ederek karşılamış ve şu mesajı yayınlamıştı:

"Bulutlar ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belki de. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun. Anneler babalar, çocuklarınıza 'Yağmurda dışarı çıkma, hastalanırsın' demeyin. Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak."

Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı

 

 

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