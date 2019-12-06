Yüze göre optik gözlük nasıl seçilir yuvarlak yüzler sert çerçeveler tercih etmeli!

İster oval, ister dikdörtgen ister yuvarlak yüz tipine sahip olun yüz tipinize uygun optik gözlük seçmek düşündüğünüz kadar zor değil. Her yüz tipine uyan gözlük tipleri bulunuyor. Yüzünüze uygun gözlükler seçerek en iyi ve en doğru görünümü yakalayabilirsiniz. Yüz şeklinize göre optik gözlük seçmenizi kolaylaştıracak önerileri sizler için içeriğimizde sıraladık. Eğer soluk tenli ve siyah saçlıysanız örneğin; siyah ve koyu renk çerçeveler tercih edebilirsiniz. Kumral olanlar kahvelere, ombre balyaj tercih edenlerse kemik ve kareli gözlükleri tercih edebilirler. Gelin yüzünüze uygun gözlük tiplerine yakından bakalım!

Yuvarlak yüz

Bu yüz tipinde yüzün uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynıdır. Sert köşeler yoktur ve yanaklar dolgundur. Oval yüz şekline yaklaştırmak için bu yüze biraz köşeli ve sert çerçeveler kullanılabilir. Örneğin dikdörtgen formda çerçeveler tam da yuvarlak yüz formuna sahip olanların kullanabileceği gözlüklerdir.

Elmas yüz tipi

Geniş ve yüksek elmacık kemikleri, dar bir alın ve çene bu yüz tipinin karakteristik özellikleridir. Bu yüz tipinin kullanabileceği çerçevelerin yüzü yumuşatması gerekir. Bu nedenle oval çerçeveleri ya da yumuşak köşeli kare, dikdörtgen çerçeveleri tercih edebilirler.

Oval yüz

Oval yüz aslında tüm yüz tipleri içinde en ideal olanıdır. Bu yüz tipine sahipseniz hemen hemen tüm çerçeveler size yakışacaktır. Dikkat etmeniz gereken tek şey yüz tipinizi oval yüz tipinden uzaklaştırmamasıdır. İnce çerçeveli gözlükleri ya da kedi gözü modellerini tercih edebilirler.

Kare yüz

Kare yüzde de aynı yuvarlak yüz gibi yüzün uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynıdır. Ancak yuvarlak yüze göre daha köşelidir. Bu nedenle daha yumuşak hatlara sahip gözlükleri kullanmaları uygun olacaktır. Oval ve yuvarlak çerçeveler tam da bu yüz tipi içindir.

Üçgen yüz

Bu yüz tipinde alın geniş çene ise dardır. Bu etkiyi hafifletmek ve dikkati çenenin darlığından uzaklaştırmak için şakağa doğru uzayan çerçevelerden kullanmaları gerekmektedir.