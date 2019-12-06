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Şarkıcı Hatice sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı: Ben sana anca abla olurum

Yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Hatice,bir süredir aşk yaşadığı Ali Kemal ile ilişkisi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Hatice sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı: Ben sana anca abla olurum
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Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Hatice, 4 katlı evinin kapılarını Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına açtı. Her paylaşımı ayrı olay olan Hatice, sevgilisi hakkında samimi itiraflarda bulundu. 

"BAKTIM YAŞI KÜÇÜK, 'BEN SANA ANCA ABLA OLURUM' DEDİM"

Ali Kemal ile tanışma hikayesini anlatan Hatice, "Instagram'da yazıştık. Baktım yaşı çok küçük, 'Canım ben sana anca abla olurum' dedim. Daha sonra bana hiçbir şey yazmadı" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BU ÇOCUK PEŞİMDEN GELSE"

"Bir gün AVM'de gittim, merdivenlerde birisi bana bakıp bakıp sırıtıyor. İçimden 'Keşke bu çocuk peşimden gelse' dedim. Eve döndüğümde 'AVM'de gördüğüm sen misin?' diye mesaj attı. Sonra tekrar başladı ilişkimiz."

Şarkıcı Hatice sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı: Ben sana anca abla olurum

"İLİŞKİMİZ EVLİLİĞE DOĞRU GİDİYOR"

Sevgilisi Ali Kemal'den "Eşim' diye bahseden Hatice, "Ali Kemal'e 'Biraz aynı evde yaşayalım, zaten olursa olur' dedim. Evlilik tarihi yakın. İkişkimiz evliliğe doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

''ZATEN IVANA HER ŞEYİ SÖYLÜYOR''

Ahmet Kaya şarkısını yorumlayan modacı İvana Sert'i eleştiren Hatice, "Zaten İvana her şeyi söylüyor. Bence kendi dilinde şarkılar söylesin, gerek yok" dedi.

''ESPİRİ OLABİLİR''

'Libido' açıklamasının sorulması üzerine Hatice, "Libido nedir ya? Biraz sivrilmek için, gündeme gelmek için yaptığı espri olabilir" yorumunda bulundu.

 

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