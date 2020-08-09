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Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, kızları Narin'in 1. yaş gününü kutladı

Ali Sunal, 1 yaşına giren kızının fotoğrafını Instagram'da paylaşıp "Seni bana veren önce Allah’a, sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım" yazdı.

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, kızları Narin'in 1. yaş gününü kutladı
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Ali Sunal ile avukat Nazlı Kurbanzade 2018 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, bebekleri Narin'i geçtiğimiz yıl ağustos ayında kucağına aldı. Sosyal medyada mutlu aile pozlarını paylaşan ikilinin bebekleri, önceki gün bir yaşına bastı.

"Nar kızım 1 oldu"

Ünlü oyuncu, kızının yaş gününü Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı: Ne ara bir sene oldu anlamadım. Hayatımın en büyük hediyesi bir sene önce katıldı ailemize. Canım kızım ilk doğduğundaki gibi yüzün böyle ömrün boyunca gülsün. Sağlıklı, mutlu bir hayatın olsun. Seni çok seviyorum, ilk yaşın kutlu olsun. Seni bana veren önce Allah’a, sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım. Nar kızım bir oldu.

İlk aşk ilk dans

Ali Sunal, daha sonra kızını kucağında sallarken çekilen bir videoyu yayınlayarak "İlk aşk, ilk dans" notunu düştü.

'İyi ki bizi seçtin'

Nazlı Kurbanzade de sosyal medya hesabından eşi ve bebeği ile olan fotoğrafları paylaşarak, kızının birinci yaşını kutladı. Kurbanzade paylaşımına, "Canım kızım, birtanem, balım, nar kızım iyi ki dogdun, iyi ki bizi seçtin. Seni çok seviyorum" açıklamasını ekledi.

 

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