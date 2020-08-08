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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti 11. evlilik yıldönümünü kutladı!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç evliliklerinin 11. yılını kutluyor. Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla duygusal bir paylaşım yaptı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti 11. evlilik yıldönümünü kutladı!
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Geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı kucaklarına alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Çifte bu mutlu günlerinde Şükran Ovalı-Caner Erkin, Engin Hepileri-Beyza Şekerci, Onur Büyüktopçu ve Rıza Koca gibi dostları eşlik etti.

"Yaşadığım her şey bin kez helal olsun"

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram'dan paylaştı. Korel paylaşımında, "Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an. Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız, ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Dostlarıyla kutladılar

Ergenç çiftini bu özel günde yalnız bırakmayan Şükran Ovalı ise Instagram hesabından toplu çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Canlarım bir ömür aşkla geçsin. Şimdiyle kalın... 11. yılınız kutlu olsun" notunu düştü.

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