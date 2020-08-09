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Bay Yanlış dizisindeki öpüşme sahnesinin rüya çıkması izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı

Fox'un yaz dizisi Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı. Diziye, "Neden hayal kırıklığı yaratıyorsunuz" yorumları yapıldı.

Bay Yanlış dizisindeki öpüşme sahnesinin rüya çıkması izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı
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FOX TV'nin romantik komedisi Bay Yanlış bir haftalık aranın ardından merakla beklenen 6. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde yer aldığı dizide romantik anlar yaşandı. Son bölümdeki öpüşme sahnesi ise izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı

"Tamamen hayal kırıklığı"

Bay Yanlış'ın 6. bölümüne Özgür ve Ezgi'nin yaşadığı romantik anlar ve öpüşme sahnesi damga vurdu. Ancak ikilinin öpüştüğü anların Özgür'ün rüyası olduğu ortaya çıkınca izleyiciler tepki gösterdi. Sahnenin YouTube üzerinden yayınlanan videosunu izleyenler senariste gönderme yaparak "Tamamen hayal kırıklığı", "Günlerdir bekliyorum rüyaymış meğer" ve "Artık rüyalardan nefret ediyorum" gibi yorumlar yaptı.

Bay Yanlış'ın son bölümünde neler oldu?

Göcek'ten dönen Özgür ve Ezgi'nin sevgili oyunu artık bitmiştir. İkisi de rahatlayıp hayatlarına devam edeceklerine, aksine üzgündürler. Ezgi, Serdar'la yemek için sözleşir ama kafası çok karışıktır. Artık eskisi kadar bunu istemediğini hisseder ve duygularıyla mantığı arasında gidip gelir. O yüzden yemeği de bahaneler bulup ertelemeye çalışır. Özgür de artık Serdar konusunda eskisi gibi değildir. Onun varlığından rahatsız olmaya başlamıştır. Ezgi de Özgür'deki bu değişmeleri fark eder ve kendisine aşık olup olmadığını sorgulamaya başlar.

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