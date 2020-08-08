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Dudaklara şeker peelingi nasıl yapılır nemlendirmek istiyorsanız...

Dudaklara şeker peelingi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Dudaklarınızı sağlıklı ve nemli gösterecek şeker peelingini evde hazırlamaya ne dersiniz?

Dudaklara şeker peelingi nasıl yapılır nemlendirmek istiyorsanız...
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Havaların soğumasıyla birlikte cildimiz gibi dudaklarımızda kurumaya başlamaktadır. Kadınların neredeyse en büyük problemlerinden biri olan dudak kuruması sorununun önüne evde uygulayacağınız çok basit bir doğal yöntem sayesinde geçebileceğinizi biliyor muydunuz? Şeker peelinginden bahsediyoruz. Şeker peelingi ile hem dudaklarınızı nemlendireceksiniz hem de daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlayacaksınız. Peki şeker peelingi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları elmaelma.com'da! 

MALZEMELER:

1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ve şeker.

HAZIRLANIŞI:

1 çay kaşığı şekere 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bu karışım şeker ezilmeden önce iyice karıştırılır ve nemli olmayan dudağın her bölgesini kaplayacak şekilde parmak yardımıyla sürülerek hafifçe ovalanır. Bu maskeyi düzenli olarak uygularsanız dudaklarınız hem daha sağlık görünecek hem de nemlenecek. 

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