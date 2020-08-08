search menu
search
close

Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra özür dileyen Murat Övüç'ü affetmedi!

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kendisine küfreden Murat Övüç'ü affetmeyeceğini, davasından geri çekilmeyeceğini açıkladı.

Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra özür dileyen Murat Övüç'ü affetmedi!
-A A+

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz hafta Bodrum'da verdiği konserde daha önce polemiğe girdiği Yeşim Salkım'a küfür etti. Kısa sürede gündem olan ve işleri de etkilenen fenomen, Yeşim Salkım'dan özür diledi. Övüç'ün özrüne Salkım'dan da cevap gecikmedi.

Yeşim Salkım'dan özür diledi

Yeşim Salkım'a küfür ettiği için tepkilerin odağında olan ve birçok işi iptal edilen Murat Övüç, "Kimseden korkum yok, kellem de kesilse doğruları söyleyeceğim" dedikten birkaç gün sonra Salkım'dan özür diledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı açıklamasında sürekli sahne alamadığını işlerinin iptal edildiğini vurgulayan Övüç'ü kimse samimi bulmadı.

Övüç'ü affetmedi

Övüç'ün hamlesinin ardından açıklama yapması beklenen Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Ben de bazı şeylerin bedelini ağır ödedim bu arkadaşımız da (Murat Övüç) ağır ödüyor. Onun işlerinin engellenmesini de istemiyorum. Aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Araya girmek isteyenlerde lütfen karışmayın, bu konu sizi ilgilendirmez."

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü çift yıldönümünde aşka geldi! Bergüzar'dan romantik pozlar! Ünlü çift yıldönümünde aşka geldi! Bergüzar'dan romantik pozlar!
Magazin
Şeker peelingi ile dudaklarınızı nemlendirin! Şeker peelingi ile dudaklarınızı nemlendirin!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Rapçi dünyasının ünlü isimlerinin kazancı ağızları açıkta bırakıyor!
Rapçi dünyasının ünlü isimlerinin kazancı ağızları açıkta bırakıyor!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
Tuğba Özay, pembe mayosuyla verdiği cüretkar pozlarla mest etti!
Tuğba Özay, pembe mayosuyla verdiği cüretkar pozlarla mest etti!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Derin Talu'nun cesur paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti!
Derin Talu'nun cesur paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Önceki Haberler
Fenomen Duygu Özaslan, bikinili pozuyla göz kamaştırdı!
Fenomen Duygu Özaslan, bikinili pozuyla göz kamaştırdı!
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Alanya bohçası
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Alanya bohçası
Damaklar şenlenir: Çikolata soslu tart kek
Damaklar şenlenir: Çikolata soslu tart kek
Çıtır çıtır yemelik: Sodalı patlıcan kızartması
Çıtır çıtır yemelik: Sodalı patlıcan kızartması
Yeliz Yeşilmen'in kızının üzerine kaynar su döküldü! Hali yürek yaktı!
Yeliz Yeşilmen'in kızının üzerine kaynar su döküldü! Hali yürek yaktı!
Yağlı ciltliler için doğal mucize yöntemler!
Yağlı ciltliler için doğal mucize yöntemler!
Kerem, Murat'la Hande'yi ayırdı mı?Merak edilen tüm soruları yanıtladı
Kerem, Murat'la Hande'yi ayırdı mı?Merak edilen tüm soruları yanıtladı
Lüks görünen bir yaz gardrobu için 5 önemli renk!
Lüks görünen bir yaz gardrobu için 5 önemli renk!
Yorumlar