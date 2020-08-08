Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra özür dileyen Murat Övüç'ü affetmedi!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz hafta Bodrum'da verdiği konserde daha önce polemiğe girdiği Yeşim Salkım'a küfür etti. Kısa sürede gündem olan ve işleri de etkilenen fenomen, Yeşim Salkım'dan özür diledi. Övüç'ün özrüne Salkım'dan da cevap gecikmedi.

Yeşim Salkım'dan özür diledi

Yeşim Salkım'a küfür ettiği için tepkilerin odağında olan ve birçok işi iptal edilen Murat Övüç, "Kimseden korkum yok, kellem de kesilse doğruları söyleyeceğim" dedikten birkaç gün sonra Salkım'dan özür diledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı açıklamasında sürekli sahne alamadığını işlerinin iptal edildiğini vurgulayan Övüç'ü kimse samimi bulmadı.

Övüç'ü affetmedi

Övüç'ün hamlesinin ardından açıklama yapması beklenen Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Ben de bazı şeylerin bedelini ağır ödedim bu arkadaşımız da (Murat Övüç) ağır ödüyor. Onun işlerinin engellenmesini de istemiyorum. Aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Araya girmek isteyenlerde lütfen karışmayın, bu konu sizi ilgilendirmez."