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Cinsel ilişki hakkında şaşırtan gerçekler hafızanız geçici olarak silinebilir!

Cinsel ilişkiye girerken aman dikkat! Hafızanızın silinebileceğini duymuş muydunuz? İşte cinsel ilişki hakkında tüm merak edilenler!

Cinsel ilişki hakkında şaşırtan gerçekler hafızanız geçici olarak silinebilir!
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Cinsel ilişkiye girerken hafızanızın geçici olarak silinebileceğini biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Cinsel ilişkiye girmek hafızayı geçici olarak siliyor! Beklemediğiniz bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte cinsel ilişki hakkında şaşırtan gerçekler! 

Hafızanızı Kaybedebilirsiniz!

-2011 senesinde cinseli ilişki esnasında yok atrık denen bir olay yaşandı. Bir kadın kocası ile ilişkiye grdikten sonra hafızasını kaybetti ve son 24 saatte yaşadıklarını unuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan kadın yaşadıklarını hatırlayamadı ve soluğu hastanede almak zorunda kaldı. Yani cinsel ilişki hafızanızı geçici olarak silebilir dikkat!

Elma Yiyin!

Partnerinizle veya eşinizle cinsel ilişkinizi daha da kaliteli hale getirmek istiyorsanız günde en az bir kere elma tüketmeye özen gösterin! Yapılan araştırmalara göre 731 kişinin katıldığı bir araştırmaya göre elma yiyen ve yemeyen katılımcıların cinsel hayatı incelendi ve yapılan araştırma sonucunda elma yiyenlerin elma yemeyenlere oranla cinsel ilişkilerinin çok daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.

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