Melisa Şenolsun kimdir Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı Umut Evirgen ile görüntülendi!

Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. Ancak Şenolsun paylaşımının gündem olmasıyla fotoğrafı sildi.

İlk kez görüntülendiler

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla birlikte oldukları ortaya çıkan ikili, dün Baltalimanı’nda görüntülendi. Evirgen, “Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Biz iyiyiz” dedikten sonra çift, evlerine girdi.

Melisa Şenolsun kimdir?

İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun henüz 23 yaşında. Güzel oyuncu İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu. Abisi Efecan Şenolsun da Türkiye'nin aşina olduğu bir isim. Efecan da kardeşi gibi oyunculuk yapmakta. Çeşitli projeler, reklam filmlerinde boy gösteren Melisa Şenolsun'un, yıldızının daha çok parlayacağı ve başarılı olacağı aşikâr. Bir ablası ve bir de abisi vardır. Lise yıllarındayken tiyatroya gönül veren Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başladı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro öğrencisi.