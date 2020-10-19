Banu Alkan'dan olay itiraf Cüneyt Arkın'la olan öpüşme sahnesini unutamadım!

Yeşilçam'ın 'Afrodit' lakaplı güzeli Banu Alkan, katıldığı Sorgu Sual programına özel çarpıcı itiraflarda bulundu. Alkan, "Hiç unutamadığınız bir öpüşme sahnesi oldu mu?" sorusuna da çok konuşalacak bir yanıt verdi.

"İlk eşim Gürbüz Hanif dünyayı ayağıma serdi"

Alkan, "Hayatınıza giren insanlar size gerçekten değer verdi mi?" sorusuna, "İlk eşim Gürbüz (Hanif) dünyayı ayağıma serdi." yanıtını verdi. Oyuncu, "Neden o öldükten sonra kendinizi sokakta buldunuz?" sorusuna ise, "Sokakta bulmadım. Çocukları beni çok üzdü. 11 yıl oturduğum yalıyı mahkemeyle boşaltmak zorunda kaldım." dedi.

"Cüneyt Arkın'lı öpüşme sahnesini unutamadım"

Yeşilçam'ın ünlü ismi, "Hiç unutamadığınız öpüşme sahne oldu mu?" sorusuna ise, "Oldu tabii. Cüneyt Arkın’la. Çok yakışıklı bir adam. 30’lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan." şeklinde yanıt verdi.

"Kötü günler için Fikret Mualla tablolarını saklıyorum"

Alkan, yaşadığı zor günlerde, arsasını ve Fikret Mualla tablolarını çok büyük paralara müzayedelerde sattığını açıkladı. Oyuncu, "Konserlere gidiyorum, reklamlar var. Bir-iki Fikret Mualla tablom duruyor. Kötü günler için saklıyorum." diyerek geçim kaynağını da açıkladı.