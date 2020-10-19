search menu
search
close

Banu Alkan'dan olay itiraf Cüneyt Arkın'la olan öpüşme sahnesini unutamadım!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Banu Alkan, bir programda özel hayatı ve filmleriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Alkan, unutamadığı öpüşme sahnesini de açıkladı.

Banu Alkan'dan olay itiraf Cüneyt Arkın'la olan öpüşme sahnesini unutamadım!
-A A+

Yeşilçam'ın 'Afrodit' lakaplı güzeli Banu Alkan, katıldığı Sorgu Sual programına özel çarpıcı itiraflarda bulundu. Alkan, "Hiç unutamadığınız bir öpüşme sahnesi oldu mu?" sorusuna da çok konuşalacak bir yanıt verdi.

"İlk eşim Gürbüz Hanif dünyayı ayağıma serdi"

Alkan, "Hayatınıza giren insanlar size gerçekten değer verdi mi?" sorusuna, "İlk eşim Gürbüz (Hanif) dünyayı ayağıma serdi." yanıtını verdi. Oyuncu, "Neden o öldükten sonra kendinizi sokakta buldunuz?" sorusuna ise, "Sokakta bulmadım. Çocukları beni çok üzdü. 11 yıl oturduğum yalıyı mahkemeyle boşaltmak zorunda kaldım." dedi.

"Cüneyt Arkın'lı öpüşme sahnesini unutamadım"

Yeşilçam'ın ünlü ismi, "Hiç unutamadığınız öpüşme sahne oldu mu?" sorusuna ise, "Oldu tabii. Cüneyt Arkın’la. Çok yakışıklı bir adam. 30’lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan." şeklinde yanıt verdi.

 "Kötü günler için Fikret Mualla tablolarını saklıyorum"

Alkan, yaşadığı zor günlerde, arsasını ve Fikret Mualla tablolarını çok büyük paralara müzayedelerde sattığını açıkladı. Oyuncu, "Konserlere gidiyorum, reklamlar var. Bir-iki Fikret Mualla tablom duruyor. Kötü günler için saklıyorum." diyerek geçim kaynağını da açıkladı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aşıklar dolu dizgin! Burak Deniz'den Didem Soydan paylaşımı! Aşıklar dolu dizgin! Burak Deniz'den Didem Soydan paylaşımı!
Magazin
Ünlü fenomen Duygu'nun sevgilisiyle olan fotoğrafı olay oldu! Ünlü fenomen Duygu'nun sevgilisiyle olan fotoğrafı olay oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Yatakta kalori yakmanın 7 şekli!
Yatakta kalori yakmanın 7 şekli!
Ünlü çift yine ayrıldı! Bakın bu sefer nedenmiş!
Ünlü çift yine ayrıldı! Bakın bu sefer nedenmiş!
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Önceki Haberler
Çift olarak daha güvenli hissetmenin 7 yolu!
Çift olarak daha güvenli hissetmenin 7 yolu!
Görseliyle göz doldurur: Padişah yastığı
Görseliyle göz doldurur: Padişah yastığı
Biberi kıskandırır: Kıymalı patates dolması
Biberi kıskandırır: Kıymalı patates dolması
Ashley Graham ayna karşısında verdiği çıplak pozla olay oldu!
Ashley Graham ayna karşısında verdiği çıplak pozla olay oldu!
Menopozdan sonrası idrar yolu enfeksiyonları artıyor!
Menopozdan sonrası idrar yolu enfeksiyonları artıyor!
Aslıhan Doğan Turan oğullarının pozunu paylaştı! Binlerce beğeni yağdı
Aslıhan Doğan Turan oğullarının pozunu paylaştı! Binlerce beğeni yağdı
İşte aç karnına asla tüketilmemesi gereken besinler!
İşte aç karnına asla tüketilmemesi gereken besinler!
Megastar Tarkan'dan kardeş ülke Azerbaycan'a destek!
Megastar Tarkan'dan kardeş ülke Azerbaycan'a destek!
Yorumlar