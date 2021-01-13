1 kaşık zeytinyağı içmek faydalı mı ciltteki kırışıklıkları azaltıyor!

Akdeniz'deki medeniyetler için büyük önem taşıyan ve adeta sembolü haline gelmiş olan zeytinyağı, tarihsel öneminin yanında sağlık için de oldukça faydalı. Mitolojide zeytinağaçlarının ömrü uzun olduğu için 'ölümsüz ağaç' olarak adlandırılmıştır. Zeytinyağı insan ömrünü de uzatan bir besindir. İşte her gün bir kaşık zeytinyağı tüketiminin bilinmeyen yararları...

Ciltteki kırışıklığı azaltır

Zeytinyağı, birçok kozmetik ürününün temel bileşendir. Üstelik diyetinizin bir parçası haline geldiğinde cildinize de fayda sağlayabilir. Zeytinyağı, güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir ve doğal bir dezenfektan görevi görür. Zeytinyağı cildinizde oluşan kızarıklığı ve şişliği azaltır. Üstelik yüzünüzü nemlendirerek oluşabilecek kırışıklıkları da önler.

Kilo vermeye yardımcı

Birçok çalışma, zeytinyağı yönünden zengin bir Akdeniz diyetinin vücut ağırlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.

Kanserin önüne geçer

Zeytinyağındaki bitki besin maddesi, ibuprofen'in inflamasyonu azaltmadaki etkisini taklit eder ve bu da meme kanseri riskini ve nüksünü azaltabilir. Skualen ve lignanlar, kanser üzerindeki olası etkileri için incelenen diğer zeytinyağı bileşenleri arasındadır.

Safra taşlarını önler

Zeytinyağı kullanımı ayrıca, müshil etkisine sahip olan safra kesesi taşlarının önlenmesinde etkili bir besindir. Genellikle safra kesesi temizliği yapan insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Diyabet riskini azaltır

Zeytinyağıyla ilgili yapılan bilimsel bir çalışmada, zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz tarzı diyetin, düşük yağlı bir diyete kıyasla yaklaşık %50 oranında tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterdi. Tip 2 diyabet, diyabetin en yaygın ve önlenebilir halidir.