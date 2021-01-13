Vücut temizliği nasıl yapılır yüzünüzü sabun ve jelle yıkamayın!

Vücut bakım ve temizliği kişisel sağlık açısından dikkat edilmesi gereken ilk ve en önemli unsurlardan. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında hastalıklardan korunmak için iyi bir vücut temizliği şart. Peki vücut temizliği nasıl olmalı? Vücut temizliğinde yapmamanız gerekenleri paylaştık!

Yüz

Köpüren sabunlar ve jeller yüz temzilemek için uygun değildir çünkü cildinizi kurutur. Yüzünüzü yıkamak için köpük temizleyiciler ya da sabun yerine hafif bir temizleme jeli kullanın. Jeli yüzünüze uygulayın, hafifçe ovalayın ve yıkamadan önce 60-90 saniye yüzünüzde bekletin. Yüzünüzü sıcak ya da soğuk değil, ılık su ile yıkayın.

Göbek deliği

Çoğumuz genellikle göbek deliğinin temizliğini görmezden gelir veya yanlış şekilde temizleriz. Göbek deliğinizin haftada bir ve belirli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. 1 sıcak bardak suya 1 çay kaşığı tuz ekleyin ve karıştırın. Su hafif soğuyunca göbek deliğinizi bu su ile yıkayın. Ardından pamuklu çubuk yardımı ile içeride kalan kirleri alın. Pamuklu çubuk temiz çıkana kadar temizleyin ancak nazik olmaya dikkat edin.

Kulaklar

Bunu söylemeye bile gerek yok ama kulaklarınızı temizlemek için tırnaklarınızı ya da herhangi sivri bir şeyi kesinlikle kullanmayın. Kulak zarınıza zarar verme olasılığınız oldukça fazla. Öte yandan pamuklu çubuklar da genelde kirlerin geriye itilmesine neden olur. Kulaklarınızı temizlemek için önce birkaç damla gliserin ya da bebek yağı damlatın. Bir gün kadar bekledikten ve kulak kirleri iyice yumuşadıktan sonra bir damlalık kullanarak yavaşça ılık su dökün. Suyun dışarı çıkması için başınızı yana eğin. Ardından kulağınızı güzelce kurulayın.

Dil

Dilinizin de dişleriniz kadar sık ​​temizlenmesi gerekir. Bunun için en etkili yol fırçalamaktır. Tıpkı diş fırçanız gibi bir de dil fırçanız olsun. Her gün mutlaka dilinin temizleyin. dilinizi tamamen dışarı çıkarın ve fırça yardımı ile yüzeyini temizleyin.

Dirsekler

Dirseğinizi koyulaştıran ölü deri hücrelerinin birikmesini önlemek için haftada bir veya iki kez peeling yapmanız önerilir. Buradaki anahtar, yumuşak bir şekilde dairesel hareketlerle ovalamaktır. Çok fazla baskı dirseklerinizin tahriş olmasına neden olur.

Saç derisi

Saç derisini doğru temizlemek için şampuan kullanmadan önce saçınızı tamamen ıslatın. Ardından şampuanlayın ve tamamen duruladığınızdan emin olun. Saç kremi kullanıyorsanız, sadece saçın uçlarına sürün.

Sırt

Konu vücut temizliği olduğunda sırtınızı yıkamak en zor şeylerden biridir. Çünkü sırtınıza tek başınıza ulaşmanız biraz zordur. sırtınız için uzun bir kabak lifi ya da sırt kesesi kullanabilirsiniz.