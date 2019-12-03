Kekreyemiş meyvesi faydaları neler karaciğer yağlanmasını yok ediyor!

İsveç'in Lund Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmalara göre kekreyemiş meyvesinin karaciğer yağ oranını azaltığı ve kan dolaşımını etkileyip hücrelere daha fazla oksijen gitmesine ve daha fazla yağ dokusunun yok edilmesini sağladığı, meyvenin insülin direncini de düşürerek insanların tip 2 diyabete yakalanma olasılığını düşürdüğü ortaya çıktı. Kekremiş meyvesinin diğer faydaları haberimizde.

Karaciğer yağlanmasını önlüyor

Kekreyemiş meyvesinin araştırılan diğer bitkilere göre karaciğer yağ oranını azaltması ve içeriğindeki flovonidlerden dolayı kan dolaşımını etkileyip hücrelere daha fazla oksijen gitmesine ve orada daha fazla yağ dokusunun yok edilmesini sağlıyor. Ayrıca insülin direncini de düşürerek insanların tip 2 diyabete yakalanma olasılığını düşürmektedir.

Diyabet riskini azaltıyor

Araştırmalarda, kekreyemiş tüketen grupta vücutta kas kitlesindeki artışı olduğu ortaya çıktı. Bu da kekreyemiş meyvesinin insülin direncini de düşürerek insanların tip 2 diyabete yakalanma olasılığını düşürdüğünü kanıtladı.

Yaktığımızdan fazlasını yememeliyiz

Kekreyemiş meyvesi de diğer besinler gibi dozuna dikkat edilmediğinde kilo alımına sebep olabilen yiyeceklerden biri. Bu sebeple yaktığımızdan fazlasını yememeliyiz. Kekreyemişle birlikte değişik ek gıdalar ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olacak gıdalar da söz konusu. Bunların başında zencefil, zerdeçal, brokoli, beyaz ve kara lahana gibi yiyecekler geliyor. Zerdeçalın özellikle karaciğerde antikanserojen özelliği olması dikkat çekiyor.

Kalp hastaları dikkatli tüketmeli

Tüm doğal beslenme desteklerinde olduğu gibi kekreyemişin de böbrek ve kalp hastaları tarafından aşırı tüketiminden kaçınılması ve takip eden hekimlerine danışmaları yerinde olacaktır

Kekreyemiş gibi gıdalar ile daha güzel sonuçlar elde edebiliriz

Hekimlere ve diyet uzmanlarına sorulduktan sonra kullanıp kullanmama aşamasına geçilebilir. Sağlıklı beslenme aşamasında her şeyi yiyebiliriz ama özellikle harcayabileceğimiz miktarda kalori almak gerekiyor. Bunun dışında, yürüyüş, aktivite ile spor ile harcadığımız enerjinin üstüne çıkmamamız gerekiyor. Hareketi işin içine koyup kekreyemiş gibi gıdaları kullandığımız zaman da çok daha güzel sonuçlar elde edilebilir.