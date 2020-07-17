Asena, yeni yayın döneminde 'Asena ile bir düğün hikayesi' programıyla ekranalara dönüyor!

Almanya'da eşi Hasan Dere ile birlikte işlettikleri eğlence mekanlarınının her detayı ile ilgilenen Asena, çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Ekim ayında Show TV'de yayınlanacak olan "Asena ile Bir Düğün Hikayesi" programıyla sevenlerinin karşısına çıkacak olan Asena, evlenecek çiftlerin hikayelerini ekrana getirecek.

"Evlenecek çiftlerin hayalindeki düğün konseptini yakalamaya çalıştım"

Yeni tarz ve konsepte sahip programıyla daha önce yapılmayan bir projeyi hayata geçirecek olan Asena, "Karantinayı çalışarak geçirdim. Evdeyken sürekli yeni projeler ürettim. Düğün yapacak çiftlerle konuşup, onların hayalindeki düğün konseptini yakalamaya çalıştım. Yeni sezona hazırız. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi özledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: SNOB Magazin