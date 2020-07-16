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7,5 aylık hamile olan model Gigi Hadid, ilk kez göbeğini gösterdi!

Filistin asıllı model Gigi Hadid, sevgilisi Zayn Malik'ten 7,5 aylık hamile. Canlı yayında hayranlarına ilk kez göbeğini açan Gigi'ye binlerce yorum geldi.

7,5 aylık hamile olan model Gigi Hadid, ilk kez göbeğini gösterdi!
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Güzel model Gigi Hadid, One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ile bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtan ünlü model canlı yayında göbeğini gösterdi.

Canlı yayında karnını gösterdi

Hamileliğin son aylarında olan süper model, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Hayranlarıyla uzun süre sohbet eden güzel model, bir anda karnını gösterdi. Hamilelik hallerini pek fazla paylaşmayan Gigi, bu sürprizle hayranlarını hem sevindirdi hem de şaşırttı.

Jimmy Fallon Show'da hamileliğini doğrulamıştı

Gigi, 29 Nisan gecesi katıldığı Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show'a bağlanıp hamilelik haberi doğrulamıştı. 30 Nisan günü Yolanda Hadid'in verdiği bir demeçte "Özellikle annemi bu kadar yakın zamanda kaybettikten sonra Eylül ayında anneanne olacak olmaktan heyecan duyuyorum. Bu yaşamın güzelliği... Bir ruh bizi terk eder ve yeni bir ruh gelir. Kendimizi çok kutsanmış hissediyoruz" demesi üzerine Hadid, "Açıkçası kendi şartlarımızla açıklamayı dilerdik, ancak herkesin iyi dilekleri için çok heyecanlı, mutlu ve minnettarız" şeklinde açıklamada bulundu.

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