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Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'den hayranlarını şaşırtan ayrılık kararı!

Evlilik kararı aldıkları söylenen Murat Dalkılıç ile Hande Erçel çifti, sürpriz bir kararla aşklarını sonlandırdı. Çiftin dostça ayrıldıkları öğrenildi.

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'den hayranlarını şaşırtan ayrılık kararı!
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Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çiftinin yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerine son verdiği öğrenildi. İkili, son dönemde bir dargın bir barışık şekilde ilişkiyi yürütmeye çalışıyordu. Ünlü çiftin beklenmeyen ayrılığı hayranlarını oldukça şaşırttı.

Dostça ayrıldılar

Yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşayan Erçel ile Dalkılıç çiftinin dost kalarak ayrıldıkları öğrenildi.

Yeniden başlamışlardı

Çift, aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Zor günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

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