Ruh ikizi nedir ruh ikizini bulmak ve ruh eşi aynı şey mi?

Toplum arasında doğru bilinen yanlış olan konulardan biride 'ruh eş' ve 'ruh ikiz' kavramlarıdır. Özellikle bir yastığa baş koyacağımız 'Evet!' dediğimiz partnerimizin ruh ikizimiz olduğunu dile getiriyoruz. Ancak ne yazık ki yanlış olan şey bir şeyi atlıyoruz. Ruh ikizini bulmak çok nadir rastlanan bir durumdur. Ruh eş ve ruh ikiz arasında çok büyük farklar bulunmaktadır....

Eş ruh olmak ile ruh ikizi olmanın anı kapıya çıktığını söyleyiip duruyoruz. Fakat biri diğerinden çok farklı kavramlardır. Ruh ikizleri bir diğer deyişle ikiz ruhların özü aynıdır. İki ayrı enerjiye bölünerek fiziksel bedenlerine kavuşmuş olan ruhlardır. Zıt kutuplar birbirini çeker teorisinin tersine aynı özün parçası olan bu iki ruh arasında çok kuvvetli bir çekim vardır ve her halükarda bir gün mutlaka karşılaşırlar. Bu karşılaşma onların tekamül sürecinin hızlanması ve bütüne ulaşılması için gereklidir. Eğer bu karşılaşma ikiz ruhlardan birinin ya da ikisinin henüz hazır olmadıkları bir zamanda gerçekleşirse; karşılaşma her iki taraf için de acı verici deneyimlere neden olacaktır. Şimdi tekara düşünün bakalım evlendiğiniz kişi ya da hayatınızda olan kişi sizce hala ruh eşi mi...

İkiz ruhlar demek, eş yaşamlar demek değildir. İki enerjiye bölünerek beden bulan ikiz ruhlar birbirlerinden çok farklı hayatlar sürmüş/sürmekte olabilirler. Farklı deneyimlerle olgunlaşmış iki zıt karakter olma ihtimalleri de vardır. Buradaki ruh ikizi demek denk hayatlar demek değildir. Oysaki eş ruhlarda durum farklıdır.

Eş ruhlar ruh ikizleri gibi zıt değil tamamlayıcıdırlar. Eş ruhların birbirlerini tamamlama özelliği vardır çünkü eş ruhlar aynı titreşimlere sahiptirler. Eş ruhların yaşantısı uyum temeline dayanır ancak yapı değişkendir. Zaman içinde eş ruhlar erozyona uğrayabilirler. Değişken ve devingen olan zaman eş ruhların, ruhsal ihtiyaçlarının değişimi ile yaşananları sıradanlaştırabilir ve eş ruhların uyum temeli temelinden sarsılabilir. Hayat serüvenin içinde birden fazla eş ruhla karşılaşmak mümkündür. Ama ruh ikizi ya da diğer deyişle ikiz ruhlar nadir olarak vardır ve nadir olarak bir araya gelirler yani nadiren karşılaşırlar.