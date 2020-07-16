Makarna mantı nasıl yapılır yapılışı pratik, leziz mi leziz!

Makarna yüksek kalorisine rağmen pek çoğumuzun vazgeçemediği lezzetlerden. Sıcak yaz günlerinde, vakit ve emek isteyen hamurla uğraşmak yerine pratik bir yemek pişirmek istiyorsanız makarna mantıyı denemelisiniz. Evde kolayca yapabileceğiniz makarna mantıya özellikle çocuklar bayılacak. Peki, mantı makarna nasıl yapılır? İşte mantı makarna için malzemeler ve yapım aşamaları...

Malzemeler:

1 paket midye makarna

400 gram kıyma

1 büyük kuru soğan (rendelenmiş fazla suyu alınmış )

Yarım çay kaşığı karabiber

Pul biber

Tuz

Suyu için:

1 tatlı kaşığı salça

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Tuz ya da et bulyon

Yapılışı:

Mantı makarna yapımına iç malzemesiyle başlayın. Öncelikle kıyama, soğan, tuz ve baharatları bir kabın içerisinde karıştırın. Daha sonra tek tek makarnanın içini bu karışımla doldurun. Tereyağını eritip, salçayı kavurmaya başlayın. Üzerine mantı makarnaları koyup bir iki dakika kavurun. Sonra kaynamış sıcak suyu makarnanın üzerine döküp hafif sulu pişirin. Yoğurt ve istediğiniz baharatlarla servis edebilirsiniz. İster sade suda haşlayıp mantı gibi süzebilirsiniz, isterseniz de salçalı suda pişirip hafif sulu yoğurtla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun...