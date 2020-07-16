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İngiliz oyuncu Charlotte Crosby, küvette verdiği çıplak pozla şaşırttı!

İngiltere'de yayınlanan Big Brother yarışmasını birinci bitiren Charlotte Crosby, , "Günahlarımı suyla temizliyorum" diyerek küvette çırılçıplak poz verdi.

İngiliz oyuncu Charlotte Crosby, küvette verdiği çıplak pozla şaşırttı!
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Tüm dünyada ilgiyle izlenen Big Brother yarışmasını İngiltere versiyonunda birinci olarak bitiren Charlotte Crosby, "Suyla günahlarımı temizliyorum" diyerek küvette verdiği pozu paylaştı. 

Cesur pozuyla şaşırttı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kendinden söz ettiren 30 yaşındaki İngiliz televizyon ve dizi yıldızı Charlotte Crosby küvette çektiği çıplak fotoğrafını paylaşarak hayranlarının ağzını açık bıraktı. Genç oyuncu makyajsız ve çıplak fotoğrafına "Günahlarımı suyla temizliyorum" açıklamasını düştü.

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