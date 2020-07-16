Siyah diş macunu nasıl yapılır dişleri anında beyazlatıyor!

Diş macununuzu evde yapmak, sizi dışarıdan alınan macundaki zararlı maddelerden korumakla kalmaz bütçenize de katkı sağlar. Diş sağlığımız için özenle seçtiğimiz diş macunları, triklosan, sodyum lauril sülfat, propilen glikol, mikro boncuklar ve dietanolamin gibi vücuda zararlı toksikleri içeriyor. Yapılışı kolay ve uygun ürünlerle evde kendi diş macununuzu yapabileceksiniz. İşte doğal siyah diş macunu tarifi...

Malzemeler:

Aktif kömür - ½ çay kaşığı. Yumurta kabuğu tozu - 1 yemek kaşığı. Erimiş sızma hindistan cevizi yağı - 1 yemek kaşığı.

Yapılışı:

Aktif kömürü bir kaba koyun. 1 çorba kaşığı yumurta kabuğu tozu ekleyin. Sonra 1 çorba kaşığı eritilmiş, sızma hindistancevizi yağı ekleyin. Malzemeleri macun benzeri bir kıvama gelene kadar metal olmayan bir spatula veya kaşıkla karıştırın. Ev yapımı diş macununuzu kullanabilirsiniz...