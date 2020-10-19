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Ashley Graham ayna karşısında verdiği çıplak pozla sosyal medyayı salladı!

Büyük beden model Ashley Graham, duş sonrası selfie çekip Instagram hesabında paylaştı. Graham'ın ayna karşısında verdiği çıplak pozu sosyal medyada olay oldu

Ashley Graham ayna karşısında verdiği çıplak pozla sosyal medyayı salladı!
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Dünyada kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham'ın, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. İddialı fotoğraflarıyla dikkat çeken ünlü model, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Çıplak pozunu paylaştı

Ashley Graham, duş sonrasında aynada çıplak bir şekilde selfie çekip Instagram sayfasından yayınlandı. Sosyal medya hesabında 12 milyon takipçisi olan 32 yaşındaki modele yorum ve beğeni yağdı. 

Peki Ashley Graham kimdir?

Ashley Graham 30 Ekim 1987, Amerika doğumlu büyük beden model ve televizyon sunucusu. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Lincoln, Nebraska'ya taşınan Ashley Graham'a henüz çocukken Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Disleksi teşhisi konuldu. Ashley Graham'ın iki küçük kız kardeşi var. 32 yaşındaki model Ashley Graham'ın boyu 177 cm kilosu ise 87 kilodu.

Ashley Graham, 2001 yılında katıldığı bir model kongresinden sonra Wilhelmina Modelleri ile bir anlaşma imzaladı. 2003 yılında Ford Modelleriyle bir anlaşma imzalayan Ashley Graham, kariyerinin ilk yıllarında YM dergisinde yer aldı. 2007 yılında Vogue dergisine çıktı. Glamour Ekim 2009 sayısında yayınlanan "These Bodies are Beautiful at Every Size" makalesinde Kate Dillon Levin , Amy Lemons , Lizzie Miller, Crystal Renn, Jennie Runk gibi büyük beden modellerle birlikte yer aldı.

Graham, 2010 yılında tartışmalı bir Lane Bryant TV reklamında yer aldı. Reklam, YouTube'da 800.000'den fazla görüntülendi ve The Huffington Post ve New York Post gibi haber kuruluşlarında yer aldı.Aralık 2010'da Graham, Bust dergisinin bir başyazısında da adından söz edildi.

Graham, 2016 yılında Miss USA 2016 , Miss Universe 2016 , Miss USA 2017 , Miss Universe 2017 ve Miss Universe 2018 için sahne arkası sunucusu olarak görev yaptı.

Graham, 2017 yılında "A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like" adlı bir Kitap yayınladı. Bu kitapta bir model ve vücut pozitifliğinin savunucusu olarak deneyimlerine ilişkin fikirlerine yer verdi.

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