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Aslıhan Doğan Turan oğullarının pozunu paylaştı binlerce beğeni yağdı!

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslıhan Doğan Turan oğullarının pozunu paylaştı binlerce beğeni yağdı!
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Aslıhan Doğan ile Arda Turan 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına aldı.Haziran ayında ikinci kez anne-babalık duygusunu yaşayan ikili, oğullarına Asil Aslan ismini verdi. 34 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan, oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın birlikte çekilen pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Kardeş sevgisi

Turan, 302 bin takipçili Instagram hesabından oğullarının keyifli anlarını yayınladı. Hamza Arda'nın kardeşi Asil Aslan'a gösterdiği sevgi dikkat çekti. Turan'ın gönderisi takipçilerinden 28 binden fazla beğeni aldı. Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

"Çok özel ve güzel bir duygu"

Doğum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, "Yaşadığım duygular tarif edilemez benim için. İkinci kez bu duyguyu yaşadım. Çok özel ve çok güzel bir duygu" diye konuşmuştu.

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