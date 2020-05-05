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Şarkıcı Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'a olan aşkını Reynmen'in şarkısıyla ilan etti!

Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan popçu Hadise, Instagram paylaşımında Reynmen'in Leila şarkısını söyledi. Takipçileri ise "Sevgilisine söylüyor" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'a olan aşkını Reynmen'in şarkısıyla ilan etti!
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Yaklaşık 3 aydır oyuncu Kaan Yıldırı ile birlikte olan Hadise, son paylaşımıyla yine olay oldu. Ünlü şarkıcı, VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen’in 'Leila' adlı parçasını dinlediği anları takipçileriyle paylaştı.

Dünya bir yana sen bir yana

34 yaşındaki güzel şarkıcı, şarkıyı söylerken "Dünya bir yana sen bir yana" sözlerini paylaşımına eklemesi, "Sevgilisine ilan-ı aşk ediyor" yorumlarına sebep oldu. Öte yandan Hadise, geçtiğimiz hafta sevgilisinin Ulus’taki evinin olduğu siteye giriş yaparken magazinciler tarafından görüntülenmişti.

Hadise'nin iptal olan konserleri Işın Karaca'yı kızdırmıştı

Işın Karaca koronavirüs sebebiyle konserleri iptal olan Hadise'nin haberleri hakkında, 'Tüm dünya durmuş, Hadise’nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes vallahi pes!' diye konuşmuştu.

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