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Haluk Levent kimdir Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak

Türk rock müziğin usta ismi Haluk Levent, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak programı 'Kral Çıplak' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Haluk Levent kimdir Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak
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Yaptığı yardım faliyetleriyle birçok insana yardımcı olan Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent YouTube üzerinden yayınlanacak olan yeni programı Kral Çıplak ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

İlk albümünü çıkardığı tarihte geri dönüyor 

Talk show programıyla bir çok sürprize imza atmaya hazırlanan Levent, 27 yıl önce ilk albümünü çıkardığı tarih olan 13 Mayıs'ta ilk programıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.  'Kral Çıplak'ta sevenleri için canlı performanslara gerçekleştirilecek olan Haluk Levent, ayrıca Ahbap Derneği gönüllü elçileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacak.

Haluk Levent kimdir? 

26 Kasım 1968'de Adana'da doğan Haluk Levent, ilk ve ortaokulu bu ildeki Sabancı İlk Öğretim Okulu'nda, liseyi de Adana Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği'ni kazandı, bir yıl okudu fakat devam etmedi. Sonra Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'nı kazandı ancak yine bir yıl devam etti. İkinci yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazandı yine devam etmedi. Bu kez Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nü kazandı ancak ısrarla yine devam etmedi ve son olarak Bilkent Üniversitesi Dil Öğretim'e kaydını yaptırdı. Bu arada ticaretle de uğraşan Haluk Levent, işlerinin iyi gitmemesi üzerine İstanbul'a geldi. Özellikle Ortaköy'de barlarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Haluk Levent, 1992 yılının sonlarına doğru ilk albümü "Yollarda Bulurum Seni" yi Nokta Müzik''e yaptı ve o albüm 600,000 adet sattı. Bu albümle birlikte tanınan Haluk Levent, sayısız hayır konserine çıktı. Buradan elde edilen gelirlerle yüzlerce insana dializ ve solunum makinesi aldı.


Kaynak: Snob Magazin

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