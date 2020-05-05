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Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcı anlatıklarıyla kan dondurdu!

Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen iftar programına video gönderen mezarcı Emin Ertürk, anlatıklarıyla tüyleri diken diken etti.

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcı anlatıklarıyla kan dondurdu!
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 'Nihat Hatipoğlu İftara Doğru' programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti. Mezarcı Emin Ertürk, mezar yaparken karşılaştığı ilginç durumu anlatınca herkesi şoke etti. 

''Kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş'' 

30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkartım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" dedi.

''Abdestsiz yere basmazmış'' 

Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmiş. Kimsenin gıybetini yapmaz. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" şeklinde konuştu.

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