Doğru kişiyi bulduğunu nasıl anlarsın onunla her konuda konuşabiliyorsan...

Sevgilinizin size karşı davranışları, sorunlarınıza yaklaşımları gerçekten doğru kişi olup olmadığına dair ipuçları veriyor. İlişkinizde onunla her konuda konuşabilmeniz, sizi yakınlarıyla tanıştırmak istemesi, verdiği sözleri tutması gibi faktörler gerçek aşkı bulduğunuzu gösteriyor. Gelin onun doğru kişi olup olmadığını haberimize bir göz atarak öğrenin!

Yaşadığın sorunlara nasıl yaklaşıyor?

Hayatınızdaki doğru insanı bulmanız asla sorun yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Burada önemli olan, sevgilinizin bu sorunlara nasıl yaklaştığı ve çözüm odaklı olması. Sağlıklı bir ilişkinin yolu yaşanılan sorunları başarılı bir şekilde atlatmaktan geçtiğinden sevgilinizin çözüm odaklı biri olması önemlidir.

Onunla her konuda konuşabiliyorsan

İletişim ilişkilerde mihenk taşıdır. Sevgilinizin size karşı her konuda net olması ve konuşup fikirlerinizi paylaşabilmeniz aranızdaki bağın çok kuvvetli olduğunun bir göstergesidir.

Arkadaşları ve ailesiyle tanıştırmak istiyorsa

Eğer sevgiliniz sizi hayatının aşkı olarak görüyorsa sizi etrafındaki herkese tanıtmak ister. Böylelikle birbirinizin hayatına daha çok dahil olursunuz.

Verdiği sözleri tutması

Hayatınızın aşkı diye nitelendireceğiniz insanın size verdiği sözleri mutlaka tutuyor olması gerekir. Bu sizi önemsediğini ve ciddiye aldığını gösterir. Unutmayın, sevgiliniz davranışları size karşı olan düşüncelerinin bir yansımasıdır.

Önceliği olduysanız

Size gerçekten değer veren bir kişinin her koşulda önceliği sizsinizdir. Sizinle ilgili detaylara önem veren, sizi mutlu etmek için uğraşan ve sizi dünyada tekmişsiniz gibi hissettiren kişi emin olun ki doğru insandır.

Siz olduğunuz için mi seviyor?

Doğru kişi, sizi olduğunuz gibi sever. Yargılamaz, başkalarıyla karşılaştırmaz ya da eleştirmez. Çünkü sizin kendinize özgü bir birey olduğunuzu anlar. Hakkınızdaki her şey hoşuna gider; hatta sizin fark edemediğiniz yerlerde bile güzellikler görür.

İhtiyacınız olduğunda yanınızda mı?

Doğru kişi her şartta, gece gündüz, yağmur çamur dinlemeden yanınızda olandır. Problemlerle yüzleşme anında sizi asla yalnız bırakmaz. Sizi derinden önemser – hatta belki de kendini önemsediğinden daha fazla.

Size ilham veriyor mu?

Onunla olmak, sizi geriye götürmektense, gelişmenizi ve yükselmenizi sağlar. Onunla iken daha iyi bir kadın ya da erkek gibi hisseder ve onun için daha da iyi olmak istersiniz.

Sizi mutlu ediyor mu?

Onunla iken ya da onu düşünürken sürekli gülümser ve kahkaha atar, mutlu olursunuz. Zaman zaman tartışsanız da sorunları haftalarca uzatmaz, kolayca barışırsınız. Birlikte geçirdiğiniz mutlu anlar, mutsuz olanlara ağır basar.

Kendinizi hayatınızın geri kalanında onunla birlikte görebiliyorsanız

Doğru kişi, sonsuza dek birlikte olacağınızı düşündüğünüz kişidir. Ne olursa olsun, hangi şartlarda yaşarsanız yaşayın, birlikte olacak ve her zaman yanında duracaksınız.

Onu gördüğünde heyecanlanıyorsan

Doğru kişi, onu her gördüğünüzde sizi heyecanlandırandır – daha yeni tanışmış olsanız bile. Buluşmak için sabırsızlanırsınız. En yoğun anlarda bile onu görebilmek için zaman yaratırsınız. Çünkü sizin için çok önemlidir.

Yanındayken kendiniz olabiliyor musunuz?

Şapşal, çılgın, çocuksu, zayıf, somurtkan ya da huysuz bile olsanız gerçek aşkınız yanında yargılanmaktan çekinmeden bunların hepsi olabilmelisiniz. Onun yanındayken faklı bir kimliğe bürünmeye ihtiyaç duymazsınız; o da sizden böyle bir şey beklemez.