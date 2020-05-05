Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin yeni yaşını cesur pozuyla kutladı!

Koronavirüs sebebiyle dizisinin çekimlerine ara verilen Bahar Şahin, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şahin, evinde kutladığı doğum gününden pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Doğum gününü evde kutladı

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da başrol oynayan Bahar Şahin, koronavirüs nedeniyle yeni yaşını evinde kutladı. Sade bir kutlamak yapmak istemeyen oyuncu, mavi cesur göğüs dekolteli bir elbise giyerek dikkatleri üzerine çekti.

Yeni yaşıma evde girmek de varmış

Bir omzunu ve yüzünü mavi pullarla kaplayan güzel oyuncu, çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Şahin, cesur pozunu "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum" notuyla paylaştı. Öte yandan genç oyuncunun fotoğrafı 207 binden fazla beğeni aldı.