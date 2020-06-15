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Aşk-ı Memnu'nun Cemilesi Pelin Ermiş kimdir estetik iddialarına cevap!

Aşk-ı Memnu'nun dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş hakkında çıkan estetik iddialarına bakı nasıl cevap verdi.

Aşk-ı Memnu'nun Cemilesi Pelin Ermiş kimdir estetik iddialarına cevap!
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Aşk-ı Memnu dizisindeki Cemile karakteri ile adını duyuran Pelin Ermiş'in son fotoğraflarını gören takipçileri şoke oluyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ermiş'in estetik yaptırdığını iddia etti. Ermiş'ten cevap gecikmedi. Güzel oyuncu, ''37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım" dedi.

''Sadece alnıma botoks yaptırdım'' 

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Bugüne kadar hiç operasyon geçirmediğini söyleyen oyuncu "Ben iğneden bile korkarım. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım" dedi.

Güzel günler geçirdik

Dizide rol aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu "Çok güzel günler geçirdik. O dönem inanılmaz bir ilgi vardı. Şimdi tekrar bölümleri bile çok izleniyor. Eski görüntüleri görünce duygulanıyorum" dedi.

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