Dudaktaki ölü deriler nasıl temizlenir kahve peelingini deneyin!

Soğuk havalar nedeniyle kuruyup çatlayan dudaklar ölü derilerin oluşmasına sebep oluyor. Bu görüntüden kurtulmak ve dudakları temizlemek için yeterli miktarda dudak peelingini dudaklarınıza uygulamanız gerekiyor. İşte dudaklarınızı ölü derilerden arındırmanın en kolay ve etkili yolu!

Kahve peelingi en pratik olanı!

Dudaklarınızı ölü derilerden temizlemek için yapacağınız peelingi yumuşak hareketler ile dudağınıza uygulayın. En pratik dudak peelinglerinden bir tanesini kahve peelingi oluşturuyor. İçerdiği kafeinin daha enerjik hissetmenize yardımcı olması gibi, peeling olarak kullanmanız; dudaklarınızı ölü derilerden arındırarak ona da enerji katacak.

Daha canlı dudaklar

Kahvenin içinde bulunan kafein maddesi, cildi uyararak; kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece dudaklarınız ölü derilerden arınarak, canlı bir hale kavuşacak.

Zeytinyağı ve Türk kahvesini karıştırarak yapın

Kahve peelingi için bir kaşık zeytinyağı ve Türk kahvesini karıştırın ve dudağınıza masaj yaparak uygulayın. Hindistan cevizi yağı ve kakao yağı içeren ürünlerden ya da bu yağların kendilerinden dudaklarınızı nemlendirmek için yararlanabilirsiniz.