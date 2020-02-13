Patlıcan pizza nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Aynı tariflerden sıkıldıysanız ve farklı bir lezzet arıyorsanız ya da diyetinizi bozmayacak bir öğün arayışındaysanız patlıcan pizza imdadınıza yetişecek. Sevdiklerinizle keyfini çıkaracağınız, mozarella peyniri, enfes baharatları ve patlıcanın benzersiz tadıyla bayılacağınız bir tarif! İşte leziz mi leziz patlıcan pizza tarifi!

Malzemeler:

2 adet bostan patlıcanı

1 adet orta boy dolmalık yeşil biber

1 su bardağı mozzarella

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 çay kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı kekik

Domates sosu için:

2 adet orta boy domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak

Yarım tatlı kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

1 dal biberiye

Hazırlanışı:

Uç kısımlarını kestiğiniz patlıcanları halka halka dilimleyin. Fırın tepsisine dizdiğiniz patlıcanların üzerine zeytinyağı sürüp tuz ve kekik serpiştirin. 200 derece fırında, hafif bir renk alana kadar fırınlayın.

Domates sos için; ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesleri rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakların bir adetini küçük parçalar halinde doğrayın, bir adetini bütün olarak bırakın. Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Bütün halde bıraktığınız sarımsakları kızgın yağda 1 dakika kadar çevirip aroması yağa geçtiğinde kenara alın. Rendelenmiş domatesleri ve biber salçasını ekleyip karıştırın. Doğranmış sarımsakları ekleyip kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. Arzuya göre bir miktar sıcak suyla kıvamını açın. Toz şeker, tuz, karabiber ve taze biberiye ile çeşnilendirin. Son olarak üzüm sirkesi ekleyip 2 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp ocaktan alın.

Sap kısmını kesip çekirdeklerini çıkardığınız orta boy dolmalık yeşil biberleri halka halka doğrayın. Fırından çıkardığınız patlıcan dilimleri üzerine hazırladığınız domates sostan sürüp kısa bir süre daha fırınlayın. Mozzarella peyniri ve yeşil biber halkalarını yerleştirdikten sonra peynir eriyip kızarana kadar fırında pişirme işlemini sürdürün. Arzuya göre üzerine zeytinyağı gezdirdiğiniz patlıcan tabanlı pizzaları, küçük bir atıştırmalık ya da ara sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyetler olsun...