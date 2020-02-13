Ellerde aşırı terleme neden olur normalden fazla çalışan tiroit bezleri sebebi!

Genellikle korku, heyecan ve stres durumlarında hepimizin yaşadığı terlemeye bazılarında gereğinden fazla rastlanıyor. Genetik faktörlere bağlı olarak gerçekleşen aşırı terlemenin en yaygın nedenlerinden biri de tiroit hormonlarıyla ilgili. Normalden fazla çalışan tiroit hormonu ellerde aşırı terlemeye neden oluyor. İşte aşırı terleme hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler...

Ellerde aşırı terleme neden olur?

Ellerinde aşırı terleme olan hastaların çoğunda bu tür terleme ailede vardır, yani genetiktir. Bazı kişilerde ise terleme heyecan ve stresle tetiklenir. Özellikle aşırı heyecanlı, paniğe yatkın kişilerin yaşadığı ani ruh değişiklikleri ellerde terlemelere sebep olabilir.

Stres, korku, heyecan tetikliyor

Mesela aşırı terleme sadece ellerde sorun halindeyse ve erken yaşlardan beri yaşanan bir problemse, büyük ihtimalle terleme bu kişinin heyecan, korku ya da stres durumuyla tetiklenen bir sorundur.

Ellerde terleme geçmişten beri süregelen bir şikayet değilse ve yeni yeni ortaya çıkıyorsa ya da aşırı terleme ellerle birlikte vücudun diğer bölümlerinde de sorun haline gelmişse, o zaman altta yatan bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir.

Tiroit bezlerinin normalden fazla çalışması nedeni

Normalden fazla çalışan tiroit bezleri vücutta gerginliğe neden olduğundan sinirlilik haliyle beraber aşırı el ve ayak terlemesi, uyku bozuklukları, dikkat yetersizliği gibi olumsuzluklar görülebilir.

Aşırı kilolu olmak da etken

Fazla kilolu olmanın olumsuzluklarından biri de ellerde terleme şeklinde kendini hissettirir. Fazla kilo vücut ısısının artmasına sebep olacağı için vücut bu ısıyı aşağı çekmek için terleme yoluna gidecektir. Onun için kilolu kişiler her zaman diğerlerine göre daha fazla terlemektedir.

Şeker hastalığı

Her şeker hastasında görülmemekle birlikte ani avuç içi terlemeleri ve bir şeyler yeme isteği birlikte ortaya çıkıyorsa bu durumda şeker hastalığının etkilerinden bahsedebiliriz. Kan şekerinin ani şekilde düşmesi vücudun dengelerini altüst eder, bu durum ise avuç içlerinde aşırı terlemeye sebep olur. Diyabet ilaçları da yine aşırı terlemeye yol açabilir.

Kalp ve akciğer hastalıkları

Bunların dışında kalp, akciğer rahatsızlıkları, menopoz, antidepresanlar ya da tansiyon ilaçları gibi ilaçlar da aşırı terlemeye sebep olabilir.