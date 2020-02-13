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Tahinli kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan enfes tat!

Tahinli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu kurabiyenin tadına bayılacaksınız! İşte tarifi!

Tahinli kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan enfes tat!
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Tahin oldukça sağlıklı bir besin olmasının yanı sıra tatlılara çok yakıştığını hepimiz biliyoruz. Çayınızın yanında tüketeceğiniz tadına doyum olmayan bir tahinli kurabiye tarifini hazırladık. İnanıyoruz ki bu lezzet vazgeçilmez tarifleriniz arasında yer alacak. İşte nefis tahinli kurabiye tarifi...

Tahinli kurabiye için malzemeler:

½ su bardağı sıvı yağ
½ su bardağı yoğurt
1 yumurta sarısı
125 gram tereyağı
Kabartma tozu
Kıvamı kadar un

İç harcı için:

Tahin (1 su bardağı)
Ceviz (1 su bardağı)
Şeker (1,5 su bardağı)

Yapılışı:

Bir kabın içinde un haricindeki tüm hamur malzemeleriniz karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra unu ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Daha sonra hamurdan bir parça alın ve elinizde uzunlamasına olacak şekilde rulo yapın. Merdane yardımıyla ruloyu büyütün. Hazırladığınız bu hamurun içine Başka bir kapta karıştırdığınız içi malzemeleri koyun ve sarın. Hamur bittikten sonra 170 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

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