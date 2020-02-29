Atilla Taş'tan İdlib isyanı nedense hep batarken...

Ünlü şarkıcı Atilla Taş İdlib'te 33 askerimizin şehit olmasının ardından sosyal medya hesabından isyan etti. Adını Hamçökelek şarkısı ile duyuran ve bir dönem cezaevinde yatan şarkıcı ''Kim ki gencecik yüreklerin ölümüne üzülmez, alçaktır'' diyerek isyan etti.

''Olan gariban çocuklarına oluyor''

Atilla Taş yaşananlar karşısındaki öfkesini ve üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Çok kötü haberler geliyor. Kim ki gencecik yüreklerin ölümüne üzülmez, alçaktır! Tek isteğimiz doğru düzgün haberler verin de, insanlar da bilsin neler olduğunu. Olan gariban çocuklarına oluyor! Bu halk bunu bilmeyi hak ediyor! Neler oluyor?

''Nedense hep batarken aynı gemide oluyoruz''

Bir tek evladımızın tırnağına bin tane Suriye’yi değişmem. Gençlerimizi koruyun yeter. Ortak aklı yok ettiniz. Tek başınıza kararlar alıp sonuçlar kötü olduğunda, şimdi birlik zamanı diyorsunuz. En başında birlik olmak içinse en küçük bir çaba bile göstermediniz. Nedense hep batarken aynı gemide oluyoruz. Gemi yolundayken hiç o gemide olamadık."